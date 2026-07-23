В Московской области идет капитальный ремонт школы

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети» ведется капитальный ремонт школы.

На улице Кольцовской работают 52 специалиста при поддержке двух единиц спецтехники. Они занимаются отделочными, общестроительными, кровельными и фасадными работами, а также благоустройством территории и монтажом инженерных коммуникаций.

Здание школы построено в 1957 году и имеет площадь 3782 квадратных метра. В ходе ремонта обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Обновленная школа откроется 1 сентября 2026 года.