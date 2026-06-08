В Московской области и Москве выбрали лучших сотрудников «Почты России»

На филиальном этапе конкурса профессионального мастерства «Почта России» определила лучших сотрудников в нескольких категориях: почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений, водители и сортировщики. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Конкурс состоит из трех этапов: филиального, регионального и всероссийского. В Московской области лучшим начальником почтового отделения стала Оксана Уварова из отделения 143302 Наро-Фоминского почтамта. Лучшим почтовым оператором признали Юлию Бондаренко из мобильной группы Дмитровского почтамта. Олеся Полякова из отделения 143602 Орехово-Зуевского почтамта стала лучшим почтальоном Подмосковья. Ольга Калганова из Коломенского почтамта признана лучшим сортировщиком, а Алексей Черников из Наро-Фоминского почтамта — лучшим водителем Почты Подмосковья.

В Москве первое место среди начальников отделений заняла Елена Лебедева из отделения 115432 Южнопортового района ЮВАО. Лучшим почтовым оператором стала Ксения Сильных из отделения 109147 Таганского района ЦАО. Андрей Мельник из Даниловского участка доставки пенсий и пособий ЮАО занял первое место среди почтальонов. Александра Демьянова из Прижелезнодорожного почтамта при Казанском вокзале заняла первое место в номинации «Лучший сортировщик». Лучшим водителем Почты Москвы стал Денис Кирдеев.

Директор группы регионов Москва и Черноземье «Почты России» Ксения Ефимова поделилась своими впечатлениями: «В этом году заявки на участие в конкурсе подали более двух тысяч человек. В финал вышли 10 лучших сотрудников из Москвы и Подмосковья. Я благодарю наших начальников отделений, операторов, почтальонов, водителей и сортировщиков, которые ежедневно выполняют свой нелегкий труд, за демонстрацию клиентоориентированного подхода к работе и желаю победы в финале».

Всем победителям вручили дипломы и ценные призы. Теперь они представят Московский регион на следующем этапе конкурса в Москве в июле.