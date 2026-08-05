Самый бюджетный участок недели реализовали на торгах в Истре

Комитет по конкурентной политике Московской области отмечает, что начальные цены лотов на аукционах часто почти не повышаются. Так, на прошлой неделе, с 27 по 31 июля 2026 года, в регионе прошло 77 аукционов по земельно-имущественным торгам.

На торгах участки, которые находятся дальше 100 километров от Москвы, часто уходят по начальной цене или с небольшим повышением. Чтобы выиграть, достаточно предложить наибольшую цену среди участников.

Самым бюджетным лотом недели стал участок в аренду за 51,5 тысячи рублей в год. Он расположен в деревне Назарово Истры и предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. В аукционе приняли участие всего три претендента.

С начала 2026 года через торги в Истре победителям уже передали в аренду 66 земельных участков, а в собственность — 72 участка.

Информацию о предстоящих торгах можно найти на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Также комитет по конкурентной политике запустил свой канал в национальном мессенджере МАКС, где публикует актуальные лоты и рассказывает о том, как участвовать в аукционах.