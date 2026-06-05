В Московской области девятиклассники сдали первые экзамены ОГЭ

5 июня в Московской области более 48 тысяч выпускников девятых классов приняли участие в экзаменах основного государственного экзамена (ОГЭ). Они сдавали географию, информатику (КОГЭ), обществознание, физику, химию, историю и биологию.

Экзамены прошли на 592 площадках под наблюдением более тысячи специалистов. Продолжительность испытаний составила 2 часа 30 минут по географии, информатике и биологии и 3 часа — по обществознанию, физике, истории и химии.

Контрольно-измерительные материалы по информатике включали 10 заданий с кратким ответом и 6 заданий, которые необходимо было выполнить на компьютере. На экзамене по географии участникам предстояло выполнить 30 заданий: 27 с кратким ответом и 3 с развернутым.

Свои результаты участники смогут узнать не позднее 22 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные даты: 3 и 6 июля.

Следующий экзамен в рамках основного периода ОГЭ пройдет 6 июня. Девятиклассникам предстоит сдать иностранные языки (устно и письменно) и информатику (КОГЭ).