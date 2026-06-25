В школах Подмосковья открыли около 60 автогородков

Около 60 автогородков открыли на базе школ Подмосковья. В этих зонах учащиеся могут изучить правила дорожного движения и отработать навыки фигурного вождения велосипеда и самоката.

Круглый стол партии «Единая Россия» на тему образования прошел в Балашихе. Там обсудили строительство автогородка на территории школы № 30 в микрорайоне Авиаторов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поддержал инициативу и рассказал, что сейчас в регионе действуют около 60 таких зон.

«Сейчас подобные зоны становятся популярными, поскольку позволяют ребенку изучить правила дорожного движения, в ходе практических занятий их закрепить, а также отрабатывать навыки фигурного вождения велосипеда и самоката. Кроме того, они выполняют еще одну важную миссию — способствуют снижению аварийности на дорогах», — сказал он.

Глава округа Сергей Юров отметил, что школа № 30 — это лидер Юных инспекторов движения в Балашихе. В прошлом году отряд учреждения одержал победу на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Площадка поможет ребятам еще эффективнее готовиться к будущим соревнованиям.

«В Балашихе уже действует автогородок в парке „Пехорка“. Это полноценный мини-город со светофорами, искусственными неровностями, дорожными знаками, перекрестками и другими объектами. Он и на сегодняшний день очень популярен среди детей. И мы понимаем, что если такой способ изучения ПДД эффективен и нашему подрастающему поколению нравится больше — то таких автогородков по возможности должно быть больше», — добавил Юров.

Всего в Балашихе в Народную программу собрали более 19 тысяч наказов. Оставить свое предложение можно на сайте естьрезультат.рф или по телефону 8-800-200-89-50.