В Московской области борются с самовольным занятием лесных участков

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщает, что самовольное занятие и использование лесных участков — одно из наиболее распространенных нарушений лесного законодательства в регионе.

К таким нарушениям относятся перенос забора, установка строений, прокладка дорог или расширение своего участка на земли лесного фонда.

Например, жительница города Чехова расширила свой участок за счет земель лесного фонда: огородила лесной участок, построила теплицу и деревянное строение, обустроила грядки. В результате ей пришлось заплатить административный штраф в размере 35 тысяч рублей, снести все незаконные объекты за свой счет, возместить ущерб лесу более чем на 445 тысяч рублей и восстановить лесной участок в исходное состояние.

Ответственность за самовольное занятие лесных участков предусмотрена статьей 7.9 КоАП РФ: * для граждан — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; * для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; * для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Лес — общее достояние, и использовать его без разрешения запрещено. Самовольное занятие леса — это не «мелкая хитрость», а серьезное правонарушение с крупными финансовыми последствиями.