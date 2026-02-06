В Московской области борются с нецелевым использованием земель

В Московской области активно ведется работа по выявлению и устранению случаев нецелевого использования земельных участков. Минмособлимуществом был создан реестр, в который включены земли с признаками нарушений. Этот реестр помогает муниципальному земельному контролю приводить использование территорий в соответствие с целевым назначением.

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, в реестре «МЗК. Нецелевое использование земельных участков» зафиксировано более 3570 земельных участков с признаками нарушений. Реестр регулярно пополняется.

«По итогам работы земельного контроля за 1,5 года действия проекта устранены нарушения на 1445 участках: на 884 участках прекращена незаконная деятельность, а у 561 участка изменен вид разрешенного использования земли в соответствии с земельным законодательством», — уточнил министр.

Примером успешного решения проблемы стало выявление шиномонтажа на участке в Ступино, предназначенном для производственной базы. После обследования муниципальный земельный контроль выдал собственнику предписание об исправлении нарушения. В результате правообладатель изменил вид разрешенного использования земли и стал легально вести бизнес.

Наилучшие показатели по устранению нецелевого использования земель продемонстрировали Дмитровский округ (97 участков), Балашиха (91 участок) и Богородский (86 участков).