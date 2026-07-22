В Московской области более полутора тысяч средств размещения получили статус «действует»

Министерство культуры и туризма Московской области провело масштабную работу по актуализации реестра средств размещения. В результате более полутора тысяч объектов, включая небольшие гостиницы и крупные загородные комплексы, получили статус «действует».

Для этого были проведены контрольные и профилактические мероприятия в отношении средств размещения, ранее находившихся в статусе «приостановлен». Владельцам предоставили методические материалы и провели информационную кампанию о необходимости включения в реестр и прохождения «процедуры самооценки».

По итогам проверки каждый случай рассматривался индивидуально: владельцы либо устраняли замечания и подтверждали соответствие требованиям, либо их средства размещения исключались из реестра.

Реестр стал прозрачным инструментом, на который можно опираться при планировании поездок и ведении бизнеса. Московская область остается одним из регионов-лидеров внутреннего туризма и заинтересована в формировании прозрачного, конкурентного и качественного рынка гостеприимства.