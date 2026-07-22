Свыше 400 детей-сирот получили жилье в Подмосковье с начала года

С начала года в Московской области свыше 42% детей-сирот, которые должны получить жилье в этом году, уже обзавелись собственным. Всего в регионе таких ребят 966. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, жилищный сертификат дети получают уже в 18 лет и сами выбирают район, планировку квартиры и дом. Это серьезный и осознанный шаг во взрослую жизнь. Подмосковье стабильно входит в число лидеров страны по обеспечению жильем детей-сирот.

В Министерстве социального развития напомнили, что сертификат предоставляется с 2023 года. Получить его можно онлайн — через региональный портал госуслуг. Сумма сертификата рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете и минимального размера площади — 33 м². Жилье сразу оформляется в собственность. Чтобы защитить детей от мошенников, денежные средства перечисляются напрямую на счета продавцов квартир.

Владимир Ахмеров из Щелково поделился своими впечатлениями. Его куратор помог выбрать квартиру. Они ориентировались на доступность транспорта, перспективы развития района, застройку новыми домами и инфраструктуру. В итоге Владимир стал счастливым обладателем однокомнатной квартиры с отделкой. Мебель он выбрал на свой вкус, особенно доволен кухней — она получилась стильная и современная. Теперь его квартира — это самое любимое место.

В ведомстве напомнили, что для детей-сирот в Московской области действуют различные меры поддержки: ежемесячные выплаты, ежегодное пособие, бесплатный проезд по территории Подмосковья и Москвы, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Ребята, обучающиеся в колледжах и вузах, получают губернаторскую стипендию, ежегодное пособие и выплату при выпуске из учебного заведения.