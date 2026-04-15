В Московской области более 130 детей-сирот получили жилье с начала года

С начала года в Московской области более 130 детей-сирот обзавелись собственным жильем, причем большинство из них воспользовались жилищными сертификатами, которые дают возможность самостоятельно выбрать квартиру.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева прокомментировала: «Мы ушли от формального подхода, когда ребенок просто ждет свою квартиру. Сегодня мы даем возможность выбора — где жить и в каких условиях. Жилищный сертификат делает поддержку действительно адресной».

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что в 2026 году собственные квадратные метры обретут 808 человек, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 749 человек планируется обеспечить жильем с помощью жилищного сертификата, что составляет почти 93% от общего объема, тогда как 59 человек получат готовые квартиры от государства.

Популярность жилищных сертификатов стремительно растет: если в 2023 году их выбирали около 40% участников, то к 2026 году этот показатель приблизился к 93%. Молодые люди могут приобрести квартиру в новостройке с ремонтом или на вторичном рынке, подходящую им по планировке и площади, причем с возможностью доплаты за дополнительные метры. Процесс получения сертификата переведен в цифровой формат, что исключает бюрократические проволочки.