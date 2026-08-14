В Подмосковье подали 124 заявки на субсидию для работы на маркетплейсах

В 2026 году в Московской области предприниматели активно подали 124 заявки на получение субсидий, которые компенсируют затраты на продажу товаров и услуг через маркетплейсы. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам Екатерины Зиновьевой, поддержка уже была предоставлена 63 заявителям, а общая сумма выданных субсидий достигла 21,4 миллиона рублей. «Мы получили уже 124 заявки на получение субсидии „Маркетплейсы“ в этом году: 39 заявок в апреле, 37 — в мае, 30 — в июне и 18 — в июле», — отметила министр.

Субсидия позволяет предпринимателям возместить до 50% расходов, связанных с продажами через онлайн-площадки, но не более 500 тысяч рублей за весь период действия меры поддержки. Компенсации подлежат комиссии маркетплейсов, расходы на размещение и продвижение товаров, а также их доставку, начиная с 1 сентября 2025 года.

Получить субсидию могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица — субъекты МСП, зарегистрированные и работающие в Московской области не менее шести месяцев. При этом предприниматель должен быть действующим поставщиком одной из площадок, участвующих в программе.

С подробными условиями предоставления субсидии, требованиями к участникам и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области. Получить консультацию можно по телефону 0150. Звонки принимаются по будням с 9:00 до 18:00.