В Подмосковье более тысячи арендаторов начали использовать землю по назначению

Министерство имущественных отношений Московской области сместило акцент с расторжения договоров аренды земельных участков на устранение нарушений. Такой подход уже приносит результаты: арендаторы 1114 участков общей площадью более 1238,4 гектара либо погасили задолженность, либо начали использовать землю по назначению.

«Наша главная цель — не расторгнуть договор, а обеспечить эффективное использование земли. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес работал, создавал рабочие места и платил налоги. Поэтому мы всегда готовы идти навстречу тем, кто готов исправить нарушения», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Тем не менее работа с недобросовестными пользователями продолжается. С начала года местные власти приняли решение о расторжении 920 договоров аренды на общую площадь более 500 гектаров из-за систематических нарушений, в первую очередь — длительного неиспользования земли и несвоевременной оплаты. В настоящее время претензионно-исковая работа ведется еще по 1596 договорам.

В ведомстве подчеркнули, что эффективное и целевое использование государственных земель — одна из ключевых задач региональной политики. Если арендатор не выполняет взятые на себя обязательства, муниципалитеты действуют строго в рамках закона. При этом власти отмечают важность поддержки добросовестных пользователей и стремятся обеспечить равный и справедливый доступ к земельным ресурсам.