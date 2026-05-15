В Московской области активно внедряют медиацию для разрешения конфликтов

На форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в «Сколково» обсудили применение медиативных процедур. Мероприятие организовали Комитет по конкурентной политике Московской области и Центр коммуникации и медиации Академии Контрактных Отношений (АКО). Модераторами дискуссии выступили заместитель директора Форума и руководитель Академии Павел Лисин и руководитель Центра коммуникации и медиации АКО Ксения Тихомирова.

Медиация — это способ досудебного урегулирования конфликтов, который описан в Федеральном законе № 193-ФЗ. Он позволяет сторонам достичь взаимоприемлемого решения с помощью медиатора. Это особенно полезно для быстрого разрешения споров, поскольку судебное разбирательство может быть долгим и затратным.

«Медиация сегодня — это не только про пару "заказчик — поставщик". Это и споры между генподрядчиком и субподрядчиком, и внутрикорпоративные конфликты, которые, если их вовремя не погасить, срывают сроки и исполнение контрактов. И главное — все это уже работает и экономит реальные деньги», — подчеркнула руководитель Центра медиации Академии Контрактных Отношений, модератор встречи Ксения Тихомирова.

Участники дискуссии отметили, что медиация успешно применяется на разных уровнях: между заказчиком и поставщиком, между генподрядчиком и субподрядчиком, между государственными органами, а также внутри компаний.

Например, в Подмосковье удалось сократить время разрешения споров с 3,5 лет судебных тяжб до 3,5 часов работы медиатора. Два медиативных соглашения уже утверждены арбитражным судом, а при их утверждении сторонам возвращается 70% государственной пошлины.

Организаторы планируют продолжить сбор лучших практик и включить предложения по развитию медиации в итоговую резолюцию форума.

