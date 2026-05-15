В Московской области активно меняют вид использования земли

В первые четыре месяца 2026 года в Московской области 1022 собственника воспользовались возможностью изменить вид разрешенного использования земельных участков. Это принесло в региональный бюджет более 587 миллионов рублей.

Чтобы изменить назначение земли для строительства жилого дома, необходимо оплатить смену целевого назначения участка. Для этого собственники — как физические, так и юридические лица — обращаются в Министерство имущественных отношений Московской области через портал государственных услуг.

Процедура максимально автоматизирована: * Заполняется электронное заявление с указанием кадастрового номера и желаемого вида использования. * В течение 12 рабочих дней заявитель получает предварительный расчет суммы платежа и реквизиты для оплаты. * После внесения платы можно обращаться в Росреестр для регистрации изменений.

За этот период было принято 1962 положительных решения по расчету платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельных участков. Общая сумма начислений превысила 14,6 миллиардов рублей.

Для удобства заявителей в системе работает умный сервис. После ввода кадастрового номера он автоматически заполняет основные данные, проверяет соответствие текущего использования классификатору и подсказывает, когда изменение ВРИ возможно бесплатно. Это позволяет избежать ошибок и ускоряет оформление документов.

Таким образом, процедура смены назначения земли становится важным источником пополнения бюджета Подмосковья и инструментом для развития индивидуального жилищного строительства.