Минимущества Подмосковья напомнило о консолидации газовой инфраструктуры

За первые пять месяцев 2026 года на обслуживание региона было принято более 1500 объектов газового хозяйства. Их общая протяженность превысила 1,2 миллиона километров. Кроме того, в рамках межрегионального сотрудничества из собственности Москвы в областную было передано еще 206 газопроводов.

Консолидация включает в себя передачу частных газопроводов в собственность Московской области, после чего объекты переходят в оперативное управление Мособлгаза. Это позволяет сформировать целостную и управляемую систему.

«Создание единой, централизованно управляемой газовой сети — это не просто техническая задача, а залог спокойствия и комфорта для каждого жителя Подмосковья. Передача частных сетей в государственную собственность позволяет нам гарантировать стандарты безопасности и надежности», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Преимущества консолидации включают унификацию управления, гарантию безопасности и экономическую эффективность. Все газораспределительные сети оказываются в ведении одной организации, что обеспечивает соблюдение единых регламентов и стандартов качества. Централизованный контроль позволяет оперативно устранять потенциальные угрозы и минимизировать риски аварий. Объединение активов оптимизирует расходы на содержание и модернизацию инфраструктуры.

Чтобы стать частью государственной системы, газопровод должен соответствовать определенным критериям: наличие зарегистрированного права собственности в ЕГРН, отсутствие обременений и письменное согласие всех совладельцев при долевой собственности. Для упрощения процесса подачи заявления действует специальный онлайн-сервис.

Подать заявление можно на региональном портале государственных услуг Московской области по ссылке.