Первый класс пожарной опасности спрогнозирвали в Подмосковье до 12 июля

На территории гослесфонда Московской области 9 июля возгораний не было. В ближайшие дни ожидается различный класс пожарной опасности.

10 июля на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, а в Наро-Фоминском, Талдомском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — первый класс.

11 июля на большей части территории также прогнозируется второй класс пожарной опасности. Однако в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» ожидается первый класс.

12 июля на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.

Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +21 до +30 градусов днем и от +17 до +20 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность и локальные ливневые дожди.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.