В Московской области 8 мая возгораний в лесах не зафиксировали

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 8 мая на территории гослесфонда возгораний не зафиксировано.

В ближайшие дни ожидается различный класс пожарной опасности в зависимости от района. Так, 9 и 10 мая на большей части территории Московской области прогнозируют III класс пожарной опасности. При этом в Бородинском лесничестве будет I класс, а в Волоколамском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — II класс.

11 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Клинском и Луховицком лесничествах — II класс.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха от +7 °C до +14 °C днем и от +4 °C до +8 °C ночью. Ожидается переменная облачность, местами возможны дожди.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Больше новостей в MAX-канале: https://max.ru/id5024129468_gos.