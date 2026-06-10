В Московской области 320 школ оптимизируют рабочие процессы

В 2026 году 320 образовательных учреждений Московской области приступят к оптимизации различных рабочих процессов. Это затронет документооборот, отчетность, навигацию в школах, привлечение партнеров и другие аспекты, влияющие на эффективность работы учреждений.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, в рамках системной работы ФИЦТО регулярно проводит встречи, посвященные внедрению бережливых технологий в образовательные организации. На одной из таких стратегических сессий, состоявшейся 9 июня, участники обсудили практические механизмы повышения производительности труда и тиражирования успешных практик.

«В 2025 году в Московской области в тиражировании лучших практик участвовали 35 организаций. В 2026 году план значительно шире: 29 лучших практик тиражируются в 320 образовательных организациях», — рассказал руководитель Отраслевого центра компетенций (ОЦК) Минпросвещения России Алексей Комаров. Также он отметил, что еще два учреждения внедряют коробочное решение «Оптимизация внутреннего пространства».

На встрече специалисты представили доклад о планировании мероприятий в зонах непроизводительности и определили ключевые точки роста для образовательных организаций. До 2030 года в массовом тиражировании лучших практик примут участие свыше 900 учебных заведений региона. Координацию работ в рамках федерального проекта «Производительность труда» осуществляет Отраслевой центр компетенций Минпросвещения России на базе ФИЦТО.