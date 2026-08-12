Почти 300 жителей Подмосковья передали газовое хозяйство на баланс региона онлайн

Семь месяцев назад Министерство имущественных отношений Московской области вместе с АО «Мособлгаз» запустили цифровой инструмент на региональном портале госуслуг. С его помощью собственники могут передать объекты газовой инфраструктуры на баланс региона. За этот период сервисом воспользовались 299 физических и юридических лиц.

«Весь жизненный цикл заявки — от инициации до получения итогового акта — проходит в дистанционном формате. Инициатива по централизации газового хозяйства преследует цель формирования единого контура управления критически важной инфраструктурой», — отмечает министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Передача газового хозяйства на обслуживание в «Мособлгаз» выгодна всем участникам процесса. Ответственность за техническое состояние объектов переходит к сертифицированным специалистам, что снижает риск нештатных ситуаций. Собственники освобождаются от налога на имущество и затрат на сервисное обслуживание. Капитальные вложения и устранение аварий будут финансироваться из регионального бюджета.

Процесс передачи включает несколько шагов:

авторизация на портале госуслуг Московской области;

обновление анкеты-заявления;

создание электронного документа и его визирование электронной подписью;

загрузка сканов правоустанавливающих бумаг.

Перед отправкой заявления нужно проверить права в Едином государственном реестре недвижимости и отсутствие обременений.

Министр подчеркнул, что передача газового хозяйства государству формирует новую культуру промышленной безопасности в регионе. Это повышает надежность инфраструктуры для жителей Подмосковья.