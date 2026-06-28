В Московской области 27 июня не зафиксировано возгораний в гослесфонде

27 июня на территории гослесфонда Московской области не было зафиксировано возгораний.

По данным на 28 июня, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Во Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах прогнозируется II класс.

Такая же ситуация ожидается и 29 июня: на большей части территории Московской области — III класс пожарной опасности, в указанных лесничествах — II класс.

30 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Волоколамском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс, в Бородинском, Клинском, Московском учебно-опытном, Талдомском и Шатурском — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от плюс 15 до 27 градусов днем и от плюс 11 до 17 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность, дожди маловероятны.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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