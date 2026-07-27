Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 июля

На территории гослесфонда Московской области 26 июля не было зафиксировано возгораний.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 27, 28 и 29 июля на большей части территории региона ожидается первый класс пожарной опасности. Однако в Бородинском и Истринском лесничествах прогнозируется второй класс пожарной опасности.

В эти дни температура воздуха будет колебаться от +14 до +25 градусов днем и от +13 до +20 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность и дожди.

Пресс-служба напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.