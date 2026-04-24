В Московской области 23 апреля не зафиксировано возгораний в лесных зонах

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 24, 25 и 26 апреля на всей территории региона ожидается первый класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +5 до +11 градусов, а ночью — от –3 до +6 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, порывистый ветер и осадки в виде дождя, снега с дождем или снега.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации 112.