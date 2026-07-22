Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 июля

В Московской области 21 июля не было зафиксировано возгораний на территории гослесфонда. Температура в эти дни будет колебаться от +17 до +24 градусов днем и от +9 до +15 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность и возможность кратковременных локальных дождей.

По прогнозам, 22 июля на большей части территории области ожидается первый класс пожарной опасности. В некоторых лесничествах, включая Луховицкое и Талдомское, а также «Русский лес», прогнозируется второй класс. В Волоколамском, Клинском и Сергиево-Посадском лесничествах ожидается третий класс пожарной опасности.

23 и 24 июля на большей части территории Московской области прогнозируется второй класс пожарной опасности. В некоторых лесничествах, таких как Талдомское, Виноградовское, Волоколамский, Клинский, Ногинский, Сергиево-Посадский и Ступинский, ожидается третий класс.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.