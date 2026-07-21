Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 июля

Двадцатого июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не было. По прогнозам, 21 июля на большей части области ожидается первый класс пожарной опасности. Однако в Виноградовском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском и Московском учебно-опытном лесничествах будет второй класс, а в Подольском — третий класс.

22 июля первый класс пожарной опасности также сохранится на большей части территории Московской области. Но в Виноградовском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» будет второй класс, а в Дмитровском, Клинском и Подольском — третий класс.

23 июля на большей части территории ожидается второй класс пожарной опасности, в Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах — первый класс, а в Виноградовском, Дмитровском, Клинском и Подольском — третий класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха составит +20–24 градусов, ночью — +12–19 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и дожди.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».