Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 апреля

20 апреля на территории лесного фонда Московской области не было обнаружено возгораний. В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от +4 °C до +12 °C днем и от –2 °C до +6 °C ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны дожди и снег с дождем.

21 апреля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, в Бородинском, Звенигородском, Истринском и Ногинском лесничествах — второй класс пожарной опасности.

22 апреля на большей части территории Московской области прогнозируется второй класс пожарной опасности, а в Виноградовском, Егорьевском, Клинском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — первый класс пожарной опасности.

23 апреля на большей части территории Московской области снова ожидается первый класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах — второй класс пожарной опасности.