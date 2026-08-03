Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 5 августа

На территории гослесфонда Московской области 2 августа возгораний не было.

3 августа на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. В Истринском лесничестве прогнозируется первый класс, а в Звенигородском, Талдомском и Шатурском — второй класс.

4 и 5 августа на большей части территории Московской области также ожидается третий класс пожарной опасности, а в Истринском лесничестве — второй класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет от +23 до +29 градусов, ночью — от +14 до +19 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.