В Московской области 18 мая не зафиксировано возгораний в Гослесфонде

На 19 мая в большинстве районов Московской области прогнозируется третий класс пожарной опасности. Второй класс установлен в Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес». Четвертый класс ожидает Дмитровское, Сергиево-Посадское и Ступинское лесничества.

На 20 и 21 мая в большинстве районов также прогнозируется третий класс пожарной опасности, в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах — четвертый.

Синоптики прогнозируют ясную погоду с редкими облаками и температурой от +26 °C до +33 °C днем и от +14 °C до +18 °C ночью.

Если вы обнаружите возгорание, пожалуйста, немедленно сообщите об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.