В Московской области 18 апреля не зафиксировано возгораний в лесном фонде

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 19 апреля на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности. Во Виноградовском и Шатурском лесничествах прогнозируется II класс пожарной опасности.

20 апреля на большей части территории Московской области также ожидается I класс пожарной опасности. Однако во Виноградовском, Луховицком, Подольском и Шатурском лесничествах — II класс.

21 апреля на большей части территории Московской области по-прежнему ожидается I класс пожарной опасности. Но в Бородинском, Виноградовском, Звенигородском, Луховицком, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

Температура воздуха в ближайшие дни составит от +4 °C до +8 °C, ночью — от –2 °C до +1 °C. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, возможны локальные кратковременные дожди и снег.

Пресс-служба напоминает: в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

