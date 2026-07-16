Второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 18 июля

В Комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что 15 июля на территории гослесфонда возгораний не было. В ближайшие дни на большей части территории области ожидается II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет от +22 до +29 градусов, ночью — от +6 до +11 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

16 июля на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — первый класс.

17 июля на всей территории Московской области также ожидается второй класс пожарной опасности.

18 июля на большей части территории области ожидается второй класс пожарной опасности, в Ногинском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — третий класс.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.