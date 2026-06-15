Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 17 июня
За прошедший день, 14 июня, на территории гослесфонда Московской области не было зафиксировано возгораний.
По прогнозам, 15 июня на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. 16 июня — на большей части территории сохранится первый класс, а в Шатурском лесничестве будет второй класс. 17 июня на большей части территории также ожидается первый класс пожарной опасности, а в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — второй класс.
Температура воздуха сегодня и в ближайшие дни будет колебаться в пределах от +13 до +20 градусов днем и от +7 до +12 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность, дожди и сильный порывистый ветер.
Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что в случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.