В Московской области 13 апреля не зафиксировали возгораний в лесах

На территории лесного фонда Московской области 13 апреля возгораний не было.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 14 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Во нескольких лесничествах, включая Дмитровское, Истринское, Клинское, Московское учебно-опытное, Ногинское, Сергиево-Посадское и Талдомское, прогнозируется II класс пожарной опасности.

На 15–16 апреля также ожидается I класс пожарной опасности на большей части территории области, а в некоторых лесничествах — II класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от +10 °C до +17 °C, ночью — от +2 °C до +6 °C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков.