В Московской области 12 июня не зафиксировано возгораний в гослесфонде

По информации пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 12 июня на территории гослесфонда региона возгораний не было.

На 13 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности. В Клинском лесничестве прогнозируется I класс, а в Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Московском учебно-опытном и Шатурском — IV класс.

14 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Во Дмитровском, Московском учебно-опытном, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс, в Сергиево-Посадском лесничестве — III класс.

На 15 июня на большей части территории Московской области прогнозируется II класс пожарной опасности, в Дмитровском и Шатурском лесничествах — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от плюс 18 до 30 градусов днем и от плюс 8 до 18 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность и мозаичные дожди.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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