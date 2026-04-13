Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 апреля

На территории Московской области 13, 14 и 15 апреля ожидается преимущественно I класс пожарной опасности. Однако в некоторых лесничествах прогнозируется II класс. Среди них Дмитровское, Истринское, Клинское, Московское учебно-опытное, Ногинское, Орехово-Зуевское, Сергиево-Посадское, Талдомское и другие.

В эти дни температура воздуха составит от +6 до +14 градусов днем и от +4 до +8 градусов ночью. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможны небольшие локальные дожди.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.