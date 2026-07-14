Программу модернизации систем обводнения торфяников разработают в Подмосковье

Специалисты «МОС АВС» разрабатывают программу модернизации гидротехнических сооружений, которые используются для обводнения торфяников в Московской области. В основе программы — результаты обследований объектов и технические решения, учитывающие особенности эксплуатации каждого комплекса.

Для анализа состояния сооружений и определения необходимых технических решений в МОС АВС создали Технический совет. Эксперты изучают причины повторяющихся повреждений и разрабатывают меры по их устранению.

«Система обводнения торфяников эксплуатируется уже много лет, и сегодня у нас накоплен большой объем данных о состоянии и работе каждого комплекса. На их основе формируем программу модернизации гидротехнических сооружений», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Одним из первых объектов, решения по которому войдут в программу, станет гидротехнический комплекс в городском округе Шатура. Специалисты выявили три участка заградительной дамбы, подверженных размыву при интенсивных осадках. Технический совет предложил изменить конструкцию сооружения и применить более устойчивые материалы. Уже выполнены необходимые расчеты и подготовлена сметная документация.