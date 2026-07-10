В Монине завершается капитальный ремонт школы № 24

В поселке Монино городского округа Щелково полным ходом идет капитальный ремонт третьего корпуса школы №24 имени С. А. Красовского. На данный момент готовность объекта составляет около 80%.

Специалисты уже полностью заменили старую крышу, поменяли все трубы и радиаторы отопления. Также была обновлена электропроводка, смонтированы новые кабели для интернета и видеонаблюдения.

Сейчас рабочие заканчивают обновление фасада здания и ремонт пищеблока, постепенно приступая к благоустройству территории. После завершения основных ремонтных работ в школе обновят всю мебель и закупят современное оборудование для получения качественного образования.

На территории школы планируется обустроить спортивное ядро с беговыми дорожками и площадкой с уличными спортивными тренажерами. Ученики смогут впервые пойти в обновленную школу уже 1 сентября этого года — к началу учебного года планируется полностью завершить капитальный ремонт и ввести школу в эксплуатацию.