В МОНИКИ провели роботизированную операцию пожилой пациентке с двумя видами рака

Пожилая женщина с синхронными злокачественными новообразованиями мочевыделительной системы поступила в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Особенности ее состояния могли привести к серьезным последствиям. Врачи провели шестичасовую операцию и дали пациентке рекомендации по дальнейшему лечению.

У женщины обнаружили сразу две опухоли. Первая — уротелиальная карцинома — развивается из особых клеток, выстилающих внутреннюю поверхность мочевыводящих путей. Она поразила левый мочеточник с прорастанием в его устье. Также у нее выявили опухоль в почке.

На протяжении нескольких десятилетий женщина перенесла несколько операций, из-за чего в области таза образовались спайки. Также у нее обнаружили атеросклеротический кардиосклероз и стеноз внутренней сонной артерии. Такое состояние могло привести к развитию ишемического инсульта.

Врачи провели консилиум и приняли решение провести операции по удалению новообразований, после чего направить пациентку к сосудистым хирургам.

«Мы выполнили робот-ассистированную симультанную операцию — то есть в рамках одного наркоза было проведено сразу две операции на разные органы и удалено два новообразования. Сначала пациентке выполнили операцию на правой почке для удаления опухоли, а затем провели резекцию мочевого пузыря и нижней трети левого мочеточника», — рассказал заведующий отделением урологии МОНИКИ Элвин Мамедов.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Ей дали рекомендации по дальнейшему наблюдению у онколога и лечению у сосудистого хирурга.