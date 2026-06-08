В Молодежном центре «Выбор» прошла патриотическая акция «Окна России»

Специалист Молодежного центра Алина Николаева рассказала, что к акции готовились заранее. Участники выбирали трафареты для оформления и продумывали общую композицию. «Цель акции — выразить гражданскую позицию, патриотизм, любовь к Родине. Мы хотим, чтобы все вокруг чувствовали поддержку, особенно в такой важный день», — отметила она.

В акции приняли участие люди разных поколений. Старшее поколение талдомчан вместе с молодежью украшало окна рисунками, картинками и надписями, посвященными России и своей малой родине. Одна из участниц акции поделилась: «Мы хотим, чтобы наши дети и внуки видели, как мы любим свою Родину».