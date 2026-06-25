В молодежном центре «Юность» прошла ярмарка трудоустройства

В городе Ногинск в молодежном центре «Юность» состоялась ярмарка трудоустройства, организованная при поддержке службы занятости «Работа России» и Кадрового центра Подмосковья.

Более двадцати работодателей, включая НПО «Прибор», «Онтекс.ру», «Мособлгаз» и «Мострансавто», представили свыше трехсот вакансий. Посетители могли узнать о вакансиях разных профессий — от плотников до врачей узких специальностей.

Перед началом мероприятия все участники заполнили экспресс-резюме. Депутат Государственной думы Александр Толмачев выступил с поддержкой и рассказал об актуальных законопроектах и возможностях стажировки для студентов.

Также в ярмарке участвовал Электростальский колледж. Студенты рассказали посетителям о профессиях и направлениях обучения, а также о преимуществах своего учебного заведения.

Помимо экспресс-консультаций, для посетителей организовали тренинг, на котором рассказали о пяти навыках для успешного старта карьеры.

Ярмарка длилась всего три дня. Ранее она прошла в Химках, а затем переместится в Подольск.