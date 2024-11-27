Встреча студентов с директором строительной компании прошла в Дмитрове

В Молодежном центре «квАРТал» Дмитрова прошла встреча в рамках федерального проекта Росмолодежи. Молодежь общалась с Романом Павлиновым, директором строительной компании «Свой Дом» и координатором общественно-спортивной организации «Спарта».

Проект «Диалог на равных» дает возможность молодежи общаться с известными людьми, такими как политики, спортсмены и предприниматели. Роман Павлинов рассказал о своей профессиональной карьере, спортивных достижениях и благотворительной деятельности. Он подчеркнул важность поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и сообщил, что организация «Спарта» активно работает с волонтерами и другими общественными организациями.

Кроме того, Роман призвал молодежь развивать свои навыки и не бояться пробовать новое, что поможет достичь успехов в жизни и спорте.

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