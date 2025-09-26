В многоквартирные дома Солнечногорска запустили подачу отопления

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск с 22 сентября стартовал отопительный сезон. Социальные объекты подключили к теплоносителю. По плану энергетики приступили к многоквартирным домам.

Отопление уже есть в домах на улицах Военный городок, Банковская и Прожекторная.

«Погода и просьбы жителей просят ускориться — мы идем навстречу. Вентили открываются постепенно: сначала — на обратку, потом — на циркуляцию. Задача — подключить все объекты до 1 октября», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Запуск отопления проводится поэтапно: системе требуется время, чтобы прогреться и равномерно распределить тепло. Нагрузка на котельные и тепловые пункты увеличивается постепенно, возможны временные завоздушивания труб. Их устранением занимаются специалисты управляющих компаний.

По вопросам, связанным с подачей тепла, жители могут обращаться на горячую линию округа по номеру: 8 (800) 201-67-47.