В Мячкове прошел второй этап чемпионата Московской области по кольцевым гонкам

На автодроме ADM Raceway в Мячкове состоялся второй этап чемпионата Московской области по кольцевым гонкам. В соревнованиях приняли участие пилоты в зачетных группах «Спортпрототип CN», «Формула», «S1600», «S2000», «Суперпродакшн», «Москвич» и «Тайм-аттак».

В классе «Легендс-600» победителем стал Павел Петрухин, завоевавший первое место в обеих гонках и квалификации. Второе место занял дебютант Иван Силецкий, а бронзу завоевал Даниил Зубенков.

В классе «S1600» лучшим стал Роман Овсиенко, выигравший квалификацию и обе гонки. На втором месте финишировал дебютант Кирилл Фогель, а замкнул тройку лидеров Сергей Чикунов.

В «S2000» победу одержал Александр Гармаш на Volkswagen Scirocco. Вторым и третьим стали пилоты Владимир Белков и Александр Белков.

В зачете «Москвич» доминировал Владислав Шевель, выигравший квалификацию и обе гонки. Второе место занял Владислав Донец, а замкнул тройку лидеров Сергей Павлюк.

Класс «Легендс-ЭВО» покорился Вячеславу Киселеву, а вторым стал дебютант Александр Нестеров.

В рамках этапа состоялась встреча ветеранов автомобильного спорта СССР, на которую были приглашены 45 заслуженных спортсменов. Победителями ветеранского зачета стали Алик Мирзоян, Игорь Логинов и Игорь Агаев (Королев).

Следующий этап чемпионата Московской области по кольцевым гонкам пройдет на автодроме ADM Raceway в Мячкове 4 и 5 сентября 2026 года. Соревнования организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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