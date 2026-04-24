В Минздраве Подмосковья рассказали о влиянии алкоголя на эффективность прививок

Сейчас проходит неделя осведомленности о важности иммунопрофилактики. Специалисты подмосковного клинического наркодиспансера напомнили, что выпитый алкоголь может снизить или свести на нет эффективности прививок.

Как отметил главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин, алкоголь подавляет работу иммунной системы. Из-за него сильно снижается активность клеток, которые отвечают за распознавание чужеродных агентов и выработку антител.

«Процесс образования антител заметно снижается, уменьшается их общее количество и эффективность. Для формирования иммунитета организму нужны ресурсы. Алкоголь вызывает интоксикацию, создает дополнительную нагрузку на печень и нарушает обмен веществ. Организм после вакцинации пускает все силы на то, чтобы вывести из организма алкоголь», — сказал он.

Специалист добавил, что спиртное также может усилить поствакцинальные реакции, включая повышение температуры, озноб и слабость.