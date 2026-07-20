В Минздраве Подмосковья напомнили о важности диспансеризации для курильщиков

Единый день диспансеризации прошел в Чехове в минувшую субботу. Профилактические осмотры особенно важны для пациентов из групп риска, включая курильщиков. Об этом напомнила рентгенолаборант Валентина Тарбаева.

Валентина Тарбаева отметила, что табакокурение — один из главных факторов развития хронических неинфекционных заболеваний, которые нередко приводят к инвалидности и преждевременной смерти.

«Курение более чем в десять раз повышает риск хронической обструктивной болезни легких», — сказала она.

Диспансеризация начинается с анкетирования, которое помогает оценить факторы риска, в том числе стаж и интенсивность курения. Далее фельдшер измеряет давление, назначает анализ на уровень холестерина и рассчитывает сердечно‑сосудистый риск. Обязательным этапом для всех пациентов является флюорография: она позволяет обнаружить скрытые нарушения в работе легких на ранней стадии.

Как отмечает Валентина Тарбаева, даже при хорошем самочувствии профилактические исследования крайне важны. При этом ключевым шагом к сохранению здоровья остается отказ от курения.

Результаты обследований будут доступны в личном кабинете на портале «Госуслуги» либо на региональном портале здравоохранения. При необходимости пациент может получить консультацию врача в формате телемедицины по номеру 122.

Пройти диспансеризацию можно бесплатно по полису ОМС. В Чеховской больнице обследования проводят ежедневно по будням в отделении профилактики. Записаться на прием можно по телефону 122, через портал mosreg.ru, с помощью инфомата или через лечащего врача.

Следующий единый день диспансеризации запланирован на субботу, 15 августа.