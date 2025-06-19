В Минздраве Подмосковья напомнили о работе горячей линии главного врача

В Подмосковье работает горячая линия главного врача. На ней жители могут задавать вопросы о работе медучреждений, оставлять отзывы и предложения, напомнили в Минздраве региона.

«Всего с начала года на горячей линии главного врача обработали уже почти 315 тысяч звонков, что на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Номер телефона горячей линии 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, соответствующий нужному медучреждению. Найти его можно на сайте или стендах вашей поликлиники. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00.