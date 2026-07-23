В Минтрансе Подмосковья сообщили о загруженности дорог вечером в четверг

Вечером в четверг, 23 июля, загруженность дорог в Подмосковье достигла четырех баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Ярославском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском и Щелковском шоссе.

Автомобилистов просят не отвлекаться на телефон, строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию. Также водителям следует быть внимательными при проезде мест, где часто появляются пешеходы.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Министерства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.