В Минтрансе Подмосковья сообщили о загруженности дорог вечером 11 июня

По данным Министерства транспорта Московской области, вечером 11 июня загруженность дорог в регионе достигает 6 баллов. Основные затруднения движения зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей просят не отвлекаться на телефон во время движения, строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.

Всю актуальную информацию о дорожной ситуации и транспорте в Подмосковье можно найти на официальном канале Министерства в MAX по адресу: https://max.ru/mtdi_mo.