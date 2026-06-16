В Минтрансе Подмосковья сообщили о загруженности дорог в регионе

Вечером 16 июня в Московской области отмечен высокий уровень загруженности дорог — 5 баллов. По данным Министерства транспорта Подмосковья, затруднения движения наблюдаются на нескольких ключевых трассах региона.

Среди наиболее загруженных шоссе — Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.

Министерство транспорта настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и оставлять достаточное расстояние между автомобилями для возможности экстренного торможения.

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