В Минтрансе Подмосковья сообщили о загруженности дорог в регионе
Вечером 16 июня в Московской области отмечен высокий уровень загруженности дорог — 5 баллов. По данным Министерства транспорта Подмосковья, затруднения движения наблюдаются на нескольких ключевых трассах региона.
Среди наиболее загруженных шоссе — Каширское, Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.
Министерство транспорта настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и оставлять достаточное расстояние между автомобилями для возможности экстренного торможения.