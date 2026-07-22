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В Минтрансе Подмосковья сообщили о загруженности дорог в регионе

Вечером среды, 22 июля, загруженность дорог в Московской области составила 3 балла, сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.