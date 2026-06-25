Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 25 июня
Утром в четверг, 25 июня, загруженность дорог в Московской области достигла четырех баллов. По данным Минтранса, на дорогах региона находилось более 1,1 миллиона автомобилей.
Основные затруднения движения были зафиксированы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Минтранс Подмосковья напомнил водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.