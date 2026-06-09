В Минтрансе Подмосковья сообщили о ДТП на железнодорожных переездах

С января по май 2026 года на железнодорожных переездах в Московской области произошло девять дорожно-транспортных происшествий. Их причиной стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.

Для повышения безопасности движения железнодорожники проводят ряд профилактических мероприятий. Они модернизируют инфраструктуру, улучшают условия видимости и организуют совместные рейды с сотрудниками Госавтоинспекции. Кроме того, они проводят разъяснительную работу с водителями.

Московская железная дорога призывает автомобилистов быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.